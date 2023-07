Terzo test stagionale per l'Udinese di Sottil che batte in amichevole per 2-0 i ciprioti del Pafos. A sbloccare il match nel primo tempo è Beto, attaccante portoghese seguito dall'Inter sul mercato per il dopo Lukaku. Il classe 1998 è partito titolare ed è stato poi sostituito nell'intervallo. Di Thauvin l'altra rete del match.