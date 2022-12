Come noto, venerdì Lautaro Martinez è tornato nella sua Bahía Blanca dove è stato onorato dalla sua città e ha ricevuto l'incredibile affetto della popolazione locale. L'attaccante ha ricevuto riconoscimenti, tra gli altri, dal Comune, dal Consiglio Deliberativo e dall'Università Nazionale del Sud. Dopo le 19 locali, è uscito sul balcone del Teatro Comunale per salutare le migliaia di supporters che lo aspettavano per celebrare il trionfo nel Mondiale in Qatar. Ma prima è stato protagonista di una conferenza stampa, che ha avuto due momenti molto particolari. Il primo è legato ad una risposta sulla sua città, con i suoi pregi e difetti: "Mi manca tutto di Bahia perché è il luogo in cui sono cresciuto. Anche il vento di ieri: sono stato senza luce per otto ore, ho dovuto dormire sul divano", ha raccontato.