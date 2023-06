Il Milan si avvicina a grandi passi verso Luka Romero, gioiellino argentino accostato anche all'Inter negli ultimi giorni di mercato. La conferma arriva direttamente da Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito: "Il classe 2004, che ha il contratto in scadenza con la Lazio al 30 giugno, ha dato priorità al Milan, mettendo in standby le altre possibilità - si legge -. Per questo motivo, mercoledì 28 giugno i rossoneri incontreranno l'agente dell'argentino per trovare l'intesa totale".

