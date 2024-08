L'Inter è fortemente interessata a Tomas Palacios, anche se l'operazione resta viva ma complessa per i tanti soggetti coinvolti nella trattativa. Questo, in sintesi, il punto del giornalista Gianluca Di Marzio che ricorda come cartellino del calciatore sia infatti di proprietà del Talleres e che l'argentino al momento giochi in prestito con opzione di riscatto all'Independiente Rivadavia: la società di Mendoza potrebbe acquistare il primo 50% del cartellino quest'anno a circa 2 milioni di euro e la seconda parte (alle stesse cifre) nel 2025.

"Dunque, il Talleres in questo momento non può vendere Palacios, se non trovando un accordo economico con l'Independiente per 'richiamare' il difensore e poi procedere all'operazione - spiega il giornalista sul suo sito -. Il Rivadavia, invece, potrebbe cedere il giocatore solo dopo avere acquistato il primo 50% del cartellino (con il restante 50% della cifra pattuita con l'acquirente che finirebbe invece nelle casse del Talleres)".

In tutto questo, l'Inter resta alla finestra con interesse. Anche perché "Palacios avrebbe espresso un suo gradimento a un possibile passaggio in nerazzurro, ma il mercato intorno a lui è molto vivo e la concorrenza è fitta, dalla Germania all'Inghilterra", conclude l'esperto di mercato di Sky Sport.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!