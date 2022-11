Gianluca Di Marzio, presente negli studi di Sky Sport per commentare la vittoria della Francia sull'Australia, ha parlato anche di Olivier Giroud rivelando un retroscena legato all'Inter e al suo allenatore: “Simone Inzaghi è un estimatore di Giroud. Lo avrebbe voluto sia alla Lazio, Tare andò a Londra per cercare di prenderlo poi il giocatore decise di rimanere al Chelsea - riporta Milannews.it -, sia appena arrivato all’Inter quando Inzaghi lo richiamò ma lui stava per firmare per il Milan”.