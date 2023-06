Contrariamente a quanto filtrava ieri sera dalla Turchia, il Fenerbahçe non ha ancora trovato l'accordo definitivo per acquistare Edin Dzeko, free agent dopo la decisione di non rinnovare il suo contratto in scadenza con l'Inter. Le parti, rivela Gianlucadimarzio.com, torneranno ad aggiornarsi nei prossimi giorni; intanto, Alessandro Lucci, l'agente dell'ex Roma, ha lasciato Istanbul ed è tornato in Italia.

