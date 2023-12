L'Inter potrebbe intervenire sul mercato per rinforzare la corsia di destra. Ad ipotizzarlo è Gianluca Di Marzio, che attraverso il suo sito fa il punto sulla corsia di destra nerazzurra e sulle possibili mosse della dirigenza nelle prossime settimane, dunque nella finestra di mercato di gennaio.

"Si lavorerà per cogliere un'opportunità: è questo il diktat in vista del mercato di gennaio - spiega il giornalista -. L'Inter, infatti, lavorerà per migliorare la corsia destra per la seconda parte della stagione. Denzel Dumfries, infatti, è l'unico che dà garanzie. Juan Cuadrado, invece, non le assicura. L'ex Juventus sta giocando continuamente con un fastidio e potrebbe operarsi al tendine d'Achille. Con un solo tassello, sarebbe impensabile arrivare al termine della stagione. Per questo motivo, quindi, l'Inter potrebbe intervenire per migliorare la fascia destra e proverà a cogliere un'opportunità che potrebbe arrivare dal mercato".

