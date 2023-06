Nelle scorse ore, stando a quanto rivelato dalla redazione di Gianlucadimarzio.com, l'Inter ha avuto un incontro positivo con gli agenti di Yann Bisseck, difensore classe 2000 dell’Aarhus, già nel giro della Nazionale Under 21 tedesca. Le parti, che hanno raggiunto un accordo di massima, si riaggiorneranno in un secondo appuntamento fissato per la prossima settimana per definire gli ultimi dettagli; da quel che filtra, il club nerazzurro pagherà in due anni la clausola da 7 milioni di euro inserita nel contratto del gigante 22enne di Colonia.

