Fresco di promozione in Serie A, il Como studia le mosse per rinforzare la rosa partendo dai pali. L'ultima idea in questo senso porta ad Emil Audero, attuale portiere dell'Inter in prestito dalla Sampdoria che (dopo quanto anticipato dalla nostra redazione, RILEGGI QUI) anche secondo Gianlucadimarzio.com rappresenta un'idea concreta per la porta: l'intenzione del club sarebbe di affiancarlo a Semper, titolare nella trionfale stagione di Serie B.

"Tra i motivi che potrebbero spingerlo al Como ci sono anche le sue origini indonesiane appunto, condivise con i proprietari del club, gli Hartono".

