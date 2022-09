L'AIA ha affidato a Daniele Chiffi la direzione arbitrale del derby di Milano in programma sabato, alle ore 18, a San Siro. Il fischietto della sezione di Padova sarà coadiuvato in campo dagli assistenti Filippo Meli e Giorgio Peretti; Matteo Mercenaro vestirà i panni del quarto ufficiale a bordocampo. In sala VAR la coppia Di Paolo-Paganessi.