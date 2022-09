"Le italiane ricordino che si può fare bene pure con una rosa meno forte delle grandi europee, come il Villarreal un anno fa". Così Alessandro Del Piero nel suo approfodimento sulla Champions League per la Gazzetta dello Sport .

"L'obiettivo minimo per le nostre squadre sono gli ottavi, poi si dovranno tarare dopo i sorteggi", aggiunge l'ex numero 10 della Juve. Che poi si concentra sull'Inter, spiegando cosa le serve per imporsi in campo continentale: "In Europa certamente deve ritrovare la quadratura difensiva - dice Pinturicchio -. E aggiungo anche il miglior Lukaku, appena rientrerà dall’infortunio. Deve dimostrare il suo valore in Champions: è fondamentale la super coppia con Lautaro".