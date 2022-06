"È andata bene. Abbiamo fatto una buona prestazione, ma l'attenzione si sposta subito sulla partita successiva. Si gioca in rapida successione, quindi non possiamo soffermarci molto. Siamo qui per crescere come squadra, questo periodo è utile per questo". Parole e musica di Stefan de Vrij , che intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida conto il Galles analizza positivamente l'inizio del percorso dell'Olanda in Nations League.

Domani il difensore nerazzurro sarà titolare: "Il ct l'ha appena confermato, quindi posso farlo anche io: giocherò. Partire titolare o dalla panchina a me non cambia molto, devi sempre essere pronto a giocare - aggiunge De Vrij -. La preparazione di una partita non è diversa per me. So cosa viene chiesto alla difesa, questo ruolo è molto importante per l'organizzazione della squadra. È positivo che ci sia così tanta qualità nel mio ruolo, ci carica tutti. Quando c'è molta concorrenza devi farti vedere, devi convincere il ct. E non importa contro chi giochiamo. Prendiamo molto sul serio questa partita e vogliamo mantenere il comando nel girone. È faccio i miei complimenti al Galles che si è qualificato al Mondiale: questo dimostra che hanno molte qualità".

