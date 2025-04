Il terzo a presentarsi nella sala conferenze di San Siro per commentare Inter-Milan 0-3 è Stefan de Vrij. Che comincia rispondendo così a una domanda sul suo rinnovo: "In questo momento non penso a questo, ci sono cose più importanti - le parole dell'olandese -. La Coppa Italia era un obiettivo, fa male perdere così. Dobbiamo guardare avanti, io penso a ciò che devo fare".

Le due batoste possono incidere dal punto di vista mentale?

"E' fondamentale rimanere uniti e continuare a lavorare, dobbiamo lasciarci questo ko alle spalle perchè ci sono tante partite importanti davanti a noi. Questa sconfitta fa male".

C'è stanchezza nell'Inter?

"Mah, è normale quando giochi così tante partite, praticamente giochiamo 2-3 volte a settimana. Non è una scusa, anche oggi abbiamo fatto un ottimo primo tempo. A Bologna non abbiamo giocato male, poi le gare vengono anche decise dagli episodi. Dobbiamo rimanere uniti e pensare alle prossime partite".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!