"Penso di aver giocato sessanta partite dallo scorso giugno, dopo il lockdown. Ma non sono stanco, anzi: mi sento al massimo della forma. Alzare la coppa dello scudetto è stato uno dei momenti più belli della mia intera carriera, il desiderio è quello di rivivere ancora un campionato così". Parole e musica di Stefan De Vrij, che ha parlato in patria dal ritiro della nazionale olandese. "Finalmente ho vinto il mio primo trofeo - ha detto a nu.nl -. Non lo vedo come un sollievo, piuttosto come una liberazione. Mi ha fatto bene, seppure non mi senta una persona diversa con lo scudetto in tasca. In Nazionale gioco in maniera differente che nel club, ma la cosa più importante è che il gruppo sia affiatato. Nel Mondiale 2014 forse non eravamo al top a livello di qualità, ma a portarci avanti nel torneo fu lo spogliatoio particolarmente unito. Arrivammo vicinissimi alla finale (fuori con l'Argentina in semifinale dopo i calci di rigore, ndr). Magari le cose possono ripetersi a questo Europeo - ha spiegato De Vrij -. L'importante è passare il girone, poi tutto può succedere".

