"Stiamo andando molto bene. Anche oggi dall'inizio abbiamo fatto capire che volevamo vincere a tutti i costi e così è stato. Dobbiamo continuare così, non abbassare la guardia e cercare di continuare a giocare così". Così Stefan De Vrij, intervistato dalla RAI a fine partita, commenta il risultato ottenuto dall'Inter contro la Salernitana e il percorso fatto fin qui.

Raramente abbiamo visto una squadra italiana giocare così. Sei d'accordo?

"Penso che questa Inter ha fatto un bellissimo percorso negli ultimi anni. Siamo sempre migliorati, giochiamo da tanto tempo insieme, a volte giochiamo a memoria, sappiamo tutti ciò che dobbiamo fare, dove sono le soluzioni. Da giocatore è bellissimo far parte di questa squadra".

Ti aspettavi che Thuram potesse rendere così tanto?

"Sì. L'avevamo già incontrato da avversario, sapevamo quant'era forte e lui lo ha dimostrato da subito pure nel pre-campionato. Si vedevano le sue qualità, segna anche tanto, ci dà una grandissima mano e siamo felici di averlo con noi".

Siete una squadra in relazione tra voi. Ed è una cosa che si percepisce...

"Sì, è proprio così. È anche questo aiuta tanto per fare bene in campo. Si vede che ci divertiamo insieme. Ognuno di noi fa un passo in più per il compagno".

Quando è scattata questa magia?

"È cresciuta sempre di più piano piano. Vogliamo migliorare e crescere".

Che partita ti aspetti con l'Atletico? Ci credete in una cavalcata simile all'anno scorso?

"Penso che, come l'anno scorso, dobbiamo pensare intanto a questo turno che sarà difficile contro un avversario che gioca bene, con avversari fortissimi. Dobbiamo stare concentrati per questa sfida".

