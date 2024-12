Ancora scosso come tutti i compagni di squadra e gli avversari, David De Gea, portiere della Fiorentina, ha voluto condividere la sua preoccupazione per Edoardo Bove attraverso un post su X con due semplici parole, una preghiera rivolta verso l'altro: "God please" e due mani giunte. Sperando che nel frattempo arrivino notizie confortanti dall'ospedale di Careggi.

God Please — David de Gea (@D_DeGea) December 1, 2024