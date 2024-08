Sconfitta in amichevole per l'Inter, che perde 0-2 all'U-Power Stadium di Monza contro l'Al-Ittihad. Alle televisioni, nel post-partita, ha parlato Matteo Darmian: "La volontà è sempre quella di vincere, è normale in questo momento della preparazione non essere super-lucidi. Oggi abbiamo fatto qualche errore che secondo me dobbiamo limare per l'avvio di campionato, ci stiamo preparando per affrontare la stagione nel migliore dei modi. Sapevamo le loro caratteristiche: abbiamo subito il primo gol su una ripartenza con una bell'azione da parte loro, poi ci sono stati nostri errori. Ma stiamo lavorando bene, non facciamoci condizionare dal risultato. Siamo sulla buona strada, vogliamo fare come l'anno scorso".

I nuovi acquisti?

"Si sono inseriti bene, da parte nostra c'è la volontà di farli sentire subito a proprio agio. Dispiace per Taremi, Zielinski e Arnautovic che si sono fatti male. Anche Stefan stasera è uscito qualche minuto prima della fine della partita. Sono pedine importanti, ci daranno una mano".

Campionato?

"Vincere è difficile, confermarsi ancora di più. Lo dimostrano gli ultimi anni, noi vogliamo farlo e lavoreremo nel migliore dei modi per iniziare bene sin da Genova".