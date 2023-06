Dopo il duplice fischio di Torino-Inter, Matteo Darmian viene incalzato da DAZN a bordocampo per analizzare i primi 45' della sfida tra granata e nerazzurri: "Stiamo bene, stiamo facendo una buona gara - sottolinea il difensore nerazzurro -. Sappiamo le qualità del Torino, ma siamo scesi in campo bene. Non è ancora finita, mancano ancora 45' e dobbiamo contnuare così".

