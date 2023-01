È Matteo Darmian il giocatore dell'Inter chiamato davanti alle telecamere di InterTV per analizzare l'imminente sfida di campionato contro la Cremonese: "Abbiamo questa opportunità per rialzarci, è una gara importante e vogliamo cancellare il passo falso con l’Empoli - dice il difensore nerazzurro -. Scendiamo in campo per i tre punti. È una partita difficile e lo sappiamo, è una squadra difficile da affrontare e il cambio di allenatore gli ha dato qualcosa in più, ma se scendiamo in campo con determinazione faremo la nostra partita. Oggi gioco nei tre dietro? Lavoro per essere pronto e per mettermi a disposizione, quando il mister mi chiama in causa cerco di dare il mio contributo e di aiutare i compagni".