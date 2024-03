Intervistato da TMW Radio, Oscar Damiani ha commentato la volontà del Milan di lasciare San Siro per costruirsi il proprio stadio a San Donato: "In Italia sappiamo quando sia difficile arrivare a qualcosa che possa andare bene a tutti. Lasciare San Siro è un peccato. O viene rifatto il Meazza per avere introiti migliori oppure servirà uno stadio nuovo. Gli affetti purtroppo in alcuni casi vanno lasciati da parte”.

