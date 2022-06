Presente anche Oscar Damiani nel salotto di Sky Calciomercato L’Originale, l'agente, tra gli altri di Ionut Radu, ha risposto proprio sul suo assistito, stemperando i rumors che lo vedono praticamente già legato alla Cremonese. Calciomercato ma non solo visto che il procuratore è tornato anche sull'errore dell'estremo difensore romeno a Bologna: "Troppo facile dare sempre la colpa al portiere. Oggi ho incontrato De Sanctis che mi ha detto: 'le colpe di Radu sono relative rispetto a quelle dei difensori'. Perisic ha fatto un passaggio con le mani a De Vrij che anziché prenderla, l’ha lasciata passare dicendo: 'Arrangiati'. Troppo comodo. Radu ha sbagliato e nessuno lo vuole negare, però ci sono responsabilità che nessun giornalista ha mai detto. Non ho letto questo genere di discorso e non va bene. Radu ha fatto un errore, però ha fatto anche tante ottime cose. Posso garantirvi che ha molte richieste davvero importanti. Può essere che andrà alla Cremonese, non ha ancora raggiunto un accordo, domani o nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra i giocatori, l'allenatore e la società. Il Reims fa ponti d'oro per averlo, quindi il ragazzo è stimato e considerato. Ha fatto un errore, ma gli errori li fanno tutti e quindi non ci sono problemi in tal senso. È un grande portiere e farà una carriera straordinaria. L'Inter ha perso lo scudetto per due punti, con un punto in più non sarebbe cambiato niente, ma è ovvio che Radu quel giorno sia stato male ed era dispiaciuto. Ma è un ragazzo di carattere, ha reagito e si riscatterà l'anno prossimo. Credo che le parole di Inzaghi, che stimo molto, sono state importanti".