Come di consueto, Stephane Dalmat parla tramite il proprio profilo Instagram a poche ore da Spezia-Inter: "Bisogna vincere senza pensare troppo al Porto. Bisogna concentrarsi su questa sera per conservare il secondo posto. Tutti devono giocare come nell'ultima partita, dimostrare sempre di avere voglia. Fuori casa, con i tifosi avversari, l'Inter fa più fatica; ma quando giochi nell'Inter, devi sempre vincere partite di questo tipo, che siano in casa o fuori. Bisogna fare un risultato positivo".

