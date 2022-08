Con un video pubblicato sul suo canale Instagram, Stephane Dalmat ha analizzato la vittoria per 2-1 ottenuta ieri sera dall'Inter al Via del Mare contro il Lecce: "Sono contento, abbiamo visto una partita non molto bella, ma è normale per essere una prima giornata. Mi sono molto emozionato perché abbiamo iniziato bene la gara con un gol di Lukaku, sono felice per lui. Dopo il pareggio del Lecce era un po' complicato, perché fisicamente ancora la squadra non è al top. Le prime cinque giornate sono sempre molto difficili e mettono in palio punti che contano. Il gol vittoria è arrivato all'ultimo secondo, ma sono importanti i due punti in più".