Sui propri canali social, Stephane Dalmat esprime la sua gioia da tifoso dell'Inter. "Ma che goal ha fatto Dimarco? Incredibile, ho visto questo tipo di goal durante la mia carriera ma così lontano sulla fascia è una cosa stratosferica che vedi sulla Playstation", dice l'ex centrocampista.

Il francese, su Instagram, si dice "contento della vittoria della squadra che si è comportata bene. L'anno scorso l'Inter perdeva o pareggiava, quest'anno c'è la continuità della seconda parte di stagione dell'anno scorso, in più i giocatori arrivati hanno migliorato la qualità del gruppo che ha una rosa fortissima. Questo è l'anno dell'Inter, possiamo vincere lo scudetto. La partita contro la Juve può essere importante ma non decisiva, il campionato è ancora lungo. Anche in Champions abbiamo più fiducia e facciamo paura a tutti. Tutti volevamo che l'Inter diventasse in Europa quella di tanti anni fa e sta succedendo. Ancora complimenti ai giocatori e ai tifosi, senza di voi sarebbe un'altra cosa. E alla società che è stata forte nei momenti brutti".