Nelle scorse ore si è tornato a parlare di Alexis Sanchez in chiave Inter, ma il club nerazzurro non sembra essere l'unico interessato al cileno, svincolato dopo la fine del suo contratto con il Marsiglia. Come riportato dal Mundo Deportivo, infatti, anche il Barcellona sta pensando di riportare alla base il Nino Maravilla, nove anni dopo l'ultima presenza in maglia blaugrana. Sanchez al Barcellona andrebbe a rimpiazzare Ousmane Dembele, ambito dal Barcellona.