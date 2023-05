Jordi Alba lascia il Barcellona e il suo nome torna ad essere accostato al mercato dell'Inter. In giornata il club blaugrana ha annunciato la rescissione del contratto del terzino sinistro che lascia così il Camp Nou dopo 11 stagioni e 19 trofei. Secondo quanto riportato da Sport, l'Inter lo ha sempre monitorato e ora potrebbe tornare all'assalto, così come l'Atlético Madrid. In Premier League c'è il Manchester United, viva anche la pista che porta all'Arabia Saudita.