Dopo giorni di assoluto silenzio tra le parti, sembrano riaprirsi i contatti tra Inter e PSG per Milan Skriniar. Dopo le parole di riapertura di questa mattina da parte della stampa italiana, arrivano conferme anche dalla Francia. Secondo il collega Fabien Guyon di France Bleu, è previsto in settimana un nuovo incontro tra i due club. Il meeting, che andrà in scena nel capoluogo lombardo, potrebbe essere quello decisivo a raggiungere l'intesa per il passaggio oltre le Alpi dello slovacco. Il club parigino è ottimista e spera di raggiungere nel breve tempo l'accordo con Marotta e compagnia ma non vuole restare impreparato ad ogni eventualità e parallelamente alla trattativa per lo slovacco non abbandona piste secondarie, per ogni evenienza.