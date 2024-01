Il portale argentino El Crack Deportivo lancia un'indiscrezione relativa all'interesse da parte dell'Inter per un giocatore del Boca Juniors, segnalato direttamente da Javier Zanetti. I nerazzurri sarebbero pronti a pagare la clausola risolutoria per Cristian Medina, per il quale lo stesso vice presidente nerazzurro aveva speso parole di elogio nelle scorse settimane. Per Juan Roman Riquelme potrebbe essere la terza perdita pesante insieme a quelle di Valentín Barco e Nicolás Valentini.

