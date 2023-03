Da quest'estate Mateo Retegui sarà in comproprietà tra Tigre e Boca Juniors. Il club rossoblu, come riportato da TyC Sports, ha infatti deciso di esercitare l'opzione per il riscatto di metà del cartellino dell'attaccante che si sta mettendo in luce anche con la maglia della Nazionale azzurra. La somma che verrà versata al Boca Junior sarà di poco più di 2 milioni di euro con i rossoblu che diventeranno dunque proprietari del 50% del calciatore. A fine stagione non è ovviamente da escludere che il calciatore possa cambiare nuovamente casacca: su di lui sono vigili diversi club italiani, su tutti l'Inter.