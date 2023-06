Nel percorso effettuato in Champions League, uno degli avversari da affrontare per l'Inter è stato il Porto negli ottavi di finale. Là dove gioca il centrocampista portoghese Otavio, che oggi diversi media lusitani (da Record a A Bola) danno come nei radar della dirigenza nerazzurra. Il giocatore ha una clausola rescissoria da 40 milioni di euro esercitabile fino al 15 luglio. Secondo quanto riportato, l'Inter starebbe riflettendo sulla possibilità dell'investimento, in virtù della possibile partenza di Nicolò Barella.