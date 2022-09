Se da un lato non arrivano notizie confortanti sul fronte Romelu Lukaku, dall'altro Simone Inzaghi potrebbe recuperare prima del previsto Hakan Calhanoglu.

Secondo quanto arriva da Appiano Gentile, infatti, il turco oggi ha fatto quasi tutto l'allenamento con il resto del gruppo e domani dovrebbe poter svolgere l'intera seduta assieme ai compagni, mettendosi quindi a disposizione per il match di sabato con la Roma. Big Rom, invece, è ancora un po' indietro di condizione e potrebbe tornare tra i convocati per il Barcellona in Champions League o, al più tardi, con il Sassuolo.