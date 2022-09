Cosa manca all'Inter per colmare questo gap con le migliori? "Non so dirlo, posso dire che col lavoro si raggiungono cose inaspettate. Bisogna ossessionarsi col lavoro, l'ossessione batte il talento".

Danilo D'Ambrosio arriva ai microfoni di Sky Sport per un commento dal campo di San Siro della sconfitta contro il Bayern Monaco: "Sapevamo che era una partita difficile, loro sono una delle tre candidate alla vittoria finale. Ma abbiamo provato a metterli in difficoltà creando occasioni. Poi se lasci mezza chance al Bayern, loro ti puniscono".

L'atteggiamento visto in campo è un buon segnale?

"Non molliamo, non siamo abituati a mollare e vogliamo fare di tutto per raggiungere i nostri obiettivi. Analizzando il derby abbiamo capito che potevamo anche vincere, non siamo stati lucidi. Analizzeremo anche questa".

Stavolta sulla linea ti è andata male...

"Speriamo di non farne più, perché vuol dire che è l'avversario è arrivato a tirare".