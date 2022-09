"Dobbiamo abbassare la testa e lavorare per uscire da questo momento difficile. L'importante è non abbattersi". Lo ha detto Danilo D'Ambrosio, intervistato ieri sera da Mediaset dopo il ko dell'Inter al debutto in Champions contro il Bayern Monaco.

Tre sconfitte in sei partite, è un trend preoccupante.

"Ci sono alti e bassi, dobbiamo avere equilibrio. Non siamo dei brocchi, non eravamo fenomeni quando abbiamo vinto due trofei su tre alla nostra portata. Sono stati fatti degli errori, ma anche cose buone col Bayern che è tra le 2-3 che lotterà per vincere. Loro sono un gradino sopra di noi, usciamo da questa partita con un bagaglio differente".