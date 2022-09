Dopo il ko in Champions rimediato contro il Bayern, l'Inter è chiamata alla reazione immediata già questo pomeriggio contro il Torino. Prima del fischio d'inizio di Inter-Toro, a presentarsi ai microfoni di Inter TV per una breve presentazione della sfida è Danilo D'Ambrosio. Di seguito le sue dichiarazioni: "È una partita sicuramente non facile e con insidie ma sono convinto che usciremo da questo periodo. Abbiamo già dimostrato in passato di essere forti e oggi dobbiamo farlo di nuovo".