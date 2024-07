"Sembra me da giovane. Parla troppo, si lamenta troppo. È l’emotività della gioventù. Inoltre lui è più fortunato di me, perché quando mi comportavo così ricevevo sempre il cartellino rosso". Questa la battuta fatta ieri sera in conferenza stampa da José Mourinho, a margine della gara d'andata valida per il secondo turno preliminare di Champions vinta 4-3 dal suo Fenerbahce contro il Lugano.

Il destinatario delle parole era Mattia Croci-Torti, tecnico dei ticinesi, che ha risposto così allo Special One: "Ha il mio rispetto per la carriera che ha fatto. Lo ammiro perché con squadre come Porto e Inter, che non erano le candidate principali per vincere la Champions League, è riuscito a trionfare, e questo è stato grazie al suo carattere. Ho semplicemente provato a fare lo stesso, comunque in questi anni sulla panchina del Lugano ho imparato a essere più tranquillo e concentrarmi su quello che succede in campo".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!