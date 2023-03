Dopo aver lavorato a parte in hotel nella giornata di ieri, oggi Marcelo Brozovic si è unito regolarmente al gruppo della Nazionale croata che è sceso in campo per preparare la gara contro il Galles verso Euro 2024, in programma sabato sera. Assenti Bruno Petkovic e Josip Juranović, quest'ultimo fermato da un affaticamento.

