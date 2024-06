Luciano Spalletti sorprende tutti e rivoluziona l'Italia per la gara cruciale contro la Croazia che deciderà il destino degli azzurri a Euro 2024. Dopo la brutta figura con la Spagna, il ct vira su una difesa a tre davanti a Gianluigi Donnarrumma composta da Matteo Darmian, Alessandro Bastoni e Riccardo Calafiori. In mezzo linea a cinque con Giovanni Di Lorenzo e Federico Dimarco da quinti, ai lati del trio Barella-Jorginho-Pellegrini; Davanti la coppia inedita Retegui-Raspadori.

Scelte confermate per Zlatko Dalic, che ripropone i tre tenori di centrocampo Modric-Brozovic-Kovacic. Panchina per Ivan Perisic, in campo Mario Pasalic.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!