La scelta di Thibaut Courtois di abbandonare il ritiro del Belgio a causa della fascia da capitano consegnata a Romelu Lukaku contro l'Austria continua a far discutere. Ad esporsi sull'argomento anche il ct Domenico Tedesco, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Estonia: "Si è parlato di venderlo come un infortunio, ma ho subito interrotto quella conversazione - ammette Tedesco -. Riguardava solo la questione del capitano. Vorrei dire sia diverso, ma non posso mentire. Non contro di te (la stampa, ndr) e non contro i miei giocatori. Cerco sempre di proteggere i giocatori, ma è impossibile in questa situazione".

"Sono scioccato - aggiunte poi il ct dei Diavoli Rossi -. Insieme avevamo deciso che Romelu sarebbe stato il capitano contro l'Austria e Thibaut domani contro l'Estonia. Andava bene per tutti, ma dopo la partita Thibaut ha improvvisamente voluto parlarmi e ha detto che sarebbe tornato a casa perché era deluso e si sentiva offeso. Ha preso una decisione difficile. Gli ho detto di stringere i denti per altri due giorni, ma la sua decisione è stata ferma. È davvero un peccato che sia successo".

