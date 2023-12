Presente nel salotto di Sky Sport nel post-partita di Inter-Udinese, l'ex rossonero, oggi opinionista, Alessandro Costacurta ha commentato lo stato di forma e la forza espresse fino a questo momento dalla squadra di Simone Inzaghi: "Io ho usato il termine 'ingiocabile' per l’Inter. Nessuno in Italia a mio avviso può reggere l’urto della squadra di Simone Inzaghi".

"Tutto è nato dal percorso in Champions dell’anno scorso. Ora sono diventati forti anche in Europa, le big che guardano l’Inter ora pensano che fino alla fine romperà le scatole a tutti. La Juve comunque per me fino alla fine sarà lì a lottare per lo scudetto" ha chiosato.

