Joaquin Correa, protagonista assoluto della gara odierna col Verona, si è guadagnato legittimamente il premio di Panini Player of the Match con gol del vantaggio, due assist e due legni colpiti. Arrivato in postazione DAZN sul prato del Bentegodi, ecco come il ritrovato Tucu commenta l’esito del match:

Com’è stato questo tempo senza maglia da titolare e senza gol e riavere tutto insieme?

“Non posso dire difficile perché i miei compagni mi aiutano. Sono sereno per questo, lavoro e sono contento perché loro erano contenti perché ho fatto bene oggi”.

Come sei stato riaccolto dentro questo spogliatoio? E l’assist di tacco per Bisseck era voluto?

“Lo volevo fare, poi sul gol è stato fortunato. Erano tutti felici, questo mi riempie di orgoglio perché andiamo tutti sulla stessa strada e dobbiamo continuare così”.

