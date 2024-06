Dopo l'elezione di Beppe Marotta come presidente dell'Inter, l'ex difensore della Beneamata, oggi alla dirigenza del Venezia, Ivan Cordoba ha commentato la scelta di Oaktree: "La scelta di Beppe Marotta come presidente è la conseguenza di un lavoro fatto in tutti questi anni. Una scelta che va sul sicuro, che permette all’Inter di continuare a fare bene: cambia la struttura, cambiano le posizioni però rimangono gli stessi uomini. Non ci saranno ripercussioni negative, penso che questa proprietà abbia pensato a questo: quando vinci devi toccare il meno possibile e dare forza allo stesso gruppo - ha detto a Italpress -. Quando ti abitui a vincere cavalchi un’onda che ti porta sempre alla vittoria perché sai come ci si arriva. È così che si compongono le squadre forti: ogni anno sale la competizione anche con i giocatori nuovi, ma questo permette al livello dell’Inter di migliorare ancora di più".

E sul prossimo campionato:

"Non è scontato che l’Inter vinca lo scudetto anche l’anno prossimo. Nel calcio italiano sono tante le squadre che hanno tradizione di vittoria: il Milan non starà a guardare, come il Napoli con Conte, la Juve, ma anche Roma, Lazio, Atalanta. E poi c’è il Bologna che avrà senz’altro una squadra ancora più forte perché dovrà fare la Champions. Sarà uno dei campionati più difficili degli ultimi anni".

