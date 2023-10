Sarà il Bologna l'avversario dell'Inter agli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di Thiago Motta strappa il biglietto per il prossimo turno grazie al 2-0 rifilato all'Hellas Verona, in dieci nell'ultimo quarto d'ora di gioco per il rosso a Serdar: ai rossoblu bastano un gol per tempo di Moro e Van Hooijdonk.

Inter e Bologna si sfideranno così mercoledì 20 dicembre alle ore 21:00 a San Siro. Si tratterà di gara secca: chi vince, accede ai quarti di finale.

