Dopo la notizia dell'ottenimento della licenza del MISA avvenuto lo scorso mese di ottobre, l'Inter prosegue la sua attività di espansione in Arabia Saudita, con l'obiettivo di sviluppare la presenza del brand nerazzurro nel Paese e aumentare la fanbase di tifosi a livello locale: è stata infatti aperta una nuova Academy che coinvolgerà la regione di Mekka e soprattutto la città di Jeddah. Il progetto Inter Academy Jeddah si rivolgerà inizialmente a giovani di età compresa tra i 5 e i 14 anni: il Club ha già sottoscritto un accordo con le scuole locali per portare la metodologia di Inter Academy agli studenti della regione.

La nuova Academy verrà coinvolta in attività dedicate fin da subito: nel mese di gennaio è prevista una visita degli allenatori sauditi a Milano per comprendere meglio il mondo Inter e la struttura del Settore Giovanile nerazzurro. Non solo: nello stesso periodo in cui avrà luogo la semifinale di Supercoppa a Riyadh, si svolgeranno le attività di start-up operation e sviluppo in loco con il permanent coach Inter Academy.