Sconfitta bruciante per il Tottenham di Antonio Conte, battuto in rimonta dal Manchester City dopo essere stato avanti di due reti al termine del primo tempo. L'allenatore, intervenuto nel post-partita, ha analizzato il periodo facendo un paragone anche con le sue precedenti esperienze: "Sicuramente se mi parli delle mie precedenti esperienze con Inter, Chelsea e Juventus, ma anche con Siena e Bari, sì queste sono situazioni diverse. Quando capisci molto bene qual è la situazione te ne rendi conto e poi ci entri con più forza, capisci? È logico che se le mie aspettative continuano ad essere le stesse alla Juventus e all'Inter, allora forse potrebbe essere pericoloso perché la mia frustrazione potrebbe essere grande. Invece so quale è il mio compito in questa situazione e quindi sto lavorando molto perché voglio migliorare.