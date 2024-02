Domani, secondo le ultime indiscrezioni, Mehdi Taremi svolgerà la visite mediche per conto dell'Inter, lo step propedeutico prima di mettere a segno l'ennesimo colpo a zero da parte del cacciatore di free agent Beppe Marotta. Che Paolo Condò ha fotografato così in collegamento con Sky Sport: "E' un bell'acquisto, per me entrerà in gerarchia come terza punta, non metterà in discussione la titolarità di Thuram e Lautaro. Diventerà un'immediata alternativa a entrambi - la convinzione del giornalista -.

E' un giocatore esperto, che ha fatto tante partite di Champions. Come ha detto Marotta, la prospettiva di giocare il Mondiale per Club impone di allargare la rosa e il suo acquisto, unito a quello di Zielinski, va in questa direzione".