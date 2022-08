Paolo Condò analizza la situazione delle italiane a poche ore dal sorteggio della fase a gironi di Champions. "La premessa positiva è che nessuna delle italiane partirà dalla quarta urna, la più esposta alle intemperie - scrive su La Repubblica -: Milan campione in prima, Juve seconda grazie al ranking, che a Inter e Napoli concede comunque la terza estrazione. Due anni fa si verificò una situazione analoga, e in tre (Juve, Atalanta e Lazio) passarono agli ottavi. Quest’anno nell’urna nobile ci sono tre squadre giocabili (non facili: giocabili), Ajax, Porto ed Eintracht: pescarle per la Juve vorrebbe dire correre per il primato, mentre Inter e Napoli per farlo dovrebbero evitare anche i colossi della seconda urna (Liverpool, Chelsea, Barça). Detto che le chiamate del quarto giro dovrebbero essere tutte favorevoli — altrimenti che ci andiamo a fare in Europa? — va segnalata la presenza in terza fascia dello Shakhtar, che giusto martedì ha riavviato la sua stagione con uno 0-0 contro il Metalist 1925. In Champions giocherà a Varsavia. Naturalmente la sua partecipazione ha un valore politico molto più importante di quello sportivo".