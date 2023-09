Il momento di forma pessimo che sta attraversando André Onana nelle sue prime uscite con il Manchester United fa da contraltare a un inizio di avventura positiva all'Inter del suo sostituto, Yann Sommer, ieri migliore in campo dei suoi nell'1-1 faticoso strappato sul campo della Real Sociedad. "In estate pensavo che per l'Inter fosse un cambio peggiorativo, invece Onana ha cominciato molto male - il pensiero di Paolo Condò a Sky Sport -. Anche ieri sera il camerunese ha fatto una papera clamorosa contro il Bayern Monaco, mentre Sommer ha fatto le sue buone parate".