Paolo Condò affronta oggi il tema Milan, rinnovato con l'arrivo di Fonseca. Lo fa su Repubblica, con riferimento specifico alla rivalità con l'Inter. "Fonseca è meno verticale nello sviluppo e ragiona a reparti laddove il Milan precedente si era spostato verso i confronti uno contro uno che da Gasperini in poi hanno vissuto in Italia un forte rilancio - si legge -. Pioli è rimasto al Milan cinque anni ottenendo risultati di spessore, chiudendo comunque secondo l’ultima stagione, e in fin dei conti pagando la congiuntura storica super dell’Inter. La testa ci dice che nel quinquennio il suo Milan vada promosso, ma all’interno di simili rivalità la pancia reclama la sua parte: nella semifinale di Champions 2023 il Milan è stato eliminato dall’Inter, si è fatto precedere da lei sul traguardo della seconda stella, non è riuscito a impedire che la festeggiasse proprio a casa sua e la serie (aperta) di ko nei derby è un incubo: sei partite. Impossibile restare in sella quando il confronto che indirizza l’umore popolare accumula questi numeri".