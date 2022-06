Ospite negli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha provato a decifrare le strategie di mercato dell'Inter, tra entrate e uscite, in vista dell'imminente apertura della sessione estiva: "Leggendo i giornali, mi sto facendo l'idea che il grosso calibro sacrificato sarà Skriniar - dice il giornalista -. Una settimana fa sembrava Bastoni, ma col Psg che ha una capacità di spesa importante ora l'indiziato è lo slovacco: sarebbe un addio doloroso, anche perché per me è il discendente in linea dinastica di gente come Ferri, Samuel e Materazzi. Lukaku con Dybala e Lautaro l'anno prossimo? Ho smesso da tempo a guardare le cose di mercato con la logica: a me sembra che il ritorno del belga sia stravagante".