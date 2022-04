I 115 milioni di euro che il Chelsea ha speso per acquistare Romelu Lukaku dall'Inter la scorsa estate sono un "errore che costa tanto". A dirlo è Paolo Condò che, nello studio di Sky Sport, commenta così esclusione di Big Rom, l'ennesima in questa stagione, dalla squadra titolare che stasera sfiderà il Real Madrid per i quarti di finale di Champions League: "C'è un'incompatibilità tecnica con Tuchel, così non ha senso continuare. Per questo il club cercherà di racimolare almeno una parte consistente dei soldi investiti, non illudendosi di rientrare dalla spesa. Se invece ci dovesse essere un cambio in panchina, allora sarebbe tutto diverso".